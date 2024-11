Ilfattoquotidiano.it - Arriva a Milano una nuova app di dating: ci si conosce davanti a una cotoletta

Si chiama DineMe e come il nome suggerisce, si tratta di qualcosa che ha a che vedere con una cena. Stiamo parlando di una app dichee che, appunto, si basa sulrsia un piatto di cibo. Ritorno del vis a vis? Intanto, come mai il capoluogo meneghino? Senza dubbio perché come ‘test’ non c’è di meglio: il 56% delle case è abitato da una sola persona, presumibilmente single (qualche fortunatissimo che vive in case separate pur essendo in coppia mettiamolo nel conto).Con DineMe si può offrire o farsi offrire qualcosa proprio attraverso la app con l’obiettivo di spostare lanza dal virtuale al reale. Certo, uno potrebbe obiettare che la stessa cosa può serenamente accadere con le app attualmente in uso ma forse, l’idea che questa nasca proprio con la spinta del condividere insieme cibo e chiacchiere rende tutto più semplice.