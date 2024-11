Ilfattoquotidiano.it - Argentina-Perù, il gol strepitoso di Lautaro Martinez: così eguaglia Maradona – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il capitano dell’Interentra sempre più nella storia dell’. L’attaccante 27enne decide la sfida contro il, nelle qualificazioni sudamericane al prossimo Mondiale, con una spettacolare mezza rovesciata mancina. Per, questo è il gol numero 32 messo a referto con l’Albiceleste: raggiungeDiego Armandoal quinto posto dei marcatori all-time dell’ha segnato altri due gol in partite non ufficiali, quindi non riconosciute per le statistiche). Primo tra i marcatori della Selección c’è ovviamente Messi (112 gol), seguito da Batistuta (55) e Agüero (41). Ora peril prossimo obiettivo è Hernán Crespo, a quota 35 reti.Il gol spettacolare contro ilAl 55esimo minuto della partita Lionel Messi effettua un cross dalla sinistra verso il dischetto dell’area di rigore.