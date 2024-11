Quotidiano.net - Approvato il nuovo codice della strada: via libera dal Senato

Roma, 20 novembre 2024 - Ilè legge. Ilhala riforma con 83 sì, 47 no e 1 astenuto. Respinti invece tutti gli oltre 350 emendamenti presentati dalle opposizioni. Il testo aveva già ricevuto il viadalla Camera e quindi diventa definitivo. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini (D), con il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli (S), durante le dichiarazioni di voto insulla riforma del, Roma, 20 novembre 2024. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI Con la modifica si fanno ancora più stringenti le sanzioni per chi contravviene al divieto di usare il telefonino alla guida, o per chi si mette al volante dopo aver assunto droghe o aver bevuto oltre i limiti consentiti. Il giro di vite partirà da subito.