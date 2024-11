All’Atlantic Rally for Cruiser anche i velisti di Fiumicino Massimo e Flavia Guardigli

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 novembre 2024-Il 24 novembre alle 12.30 idi, saranno a Las Palmas de Gran Canaria sulla linea di partenza dei Multiscafi per l ’Atlanticfor, con l’imbarcazione C Cat 38 Bellamossa – Città di.Sono attese oltre 150 barche con 1200pronti a percorrere 2700 miglia dalle Canarie ai Caraibi, sulla rotta segnata dagli Alisei. Una grande avventura in mare che durerà tra i 18 e i 21 giorni, durante i quali il logo ufficiale della Città disolcherà i mari impresso sulla vela dell’imbarcazione di. Il C Cat 38 è interamente costruito adalle migliori maestranze e professionisti locali.Bellamossa – Città di, una volta raggiunti i Caraibi, ha in programma la partecipazione al Miami Boat Show e partirà per il giro del mondo.