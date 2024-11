Ilfattoquotidiano.it - Ai funerali di Liam Payne l’ex compagna Cheryl Cole col figlio Bear assieme a tutti gli ex compagni dei One Direction: “Una cerimonia intima e commovente”

e il, gli exdei OneHarry Styles, 30 anni, Horan, 31 anni, Zayn Malik, 31 anni, e Louis Tomlinson, 32 anni, amici e familiari al funerale di. La salma, infatti, è arrivata nel Regno Unito dall’Argentina, dove è stata sottoposta ad autopsia in merito alla morte tragica del cantante (a soli 31 anni) che si è buttato dal balcone del terzo piano del suo hotel a Buenos Aires, lo scorso 16 ottobre.Per volontà della famiglia il funerale è celebrato in forma privata ed è stata fatta una accurata selezione. Non è un caso che non sia stato invitato il manager Roger Nores, il cui ruolo di quella terribile notte del 16 ottobre è ancora tutto da chiarire.Intorno alle porte della Chiesa del XII secolo, a Wolverhampton, sono state allestite esposizioni floreali autunnali, composte da foglie rosse e arancioni e rose bianche.