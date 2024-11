Lapresse.it - Aereo in ritardo, La Russa: “Ita? Meglio dire ‘Ite’…”

Tempi ristretti per la presentazione della mostra dei quadri di Amintore Fanfani al Senato, per l’arrivo in lievedel presidente Ignazio La, che ha spiegato: “È colpa mia, sia pure in concorso con, si chiama così adesso l’Allia, no? Sarebbe ‘Ite’ più che altro. Questa mattina sono partito per andare a Milano, sono tornato perché sennò Casini mi picchiava e quindi dovevo essere obbligatoriamente presente, ma tra andata e ritorno ho accumulato tre ore di. Scusate, cerco di farmi perdonare con la brevità del mio intervento”.