The Studio il trailer della serie comedy Apple TV con Seth Rogen

TV+ ha pubblicato il primoe la data di uscitanuovacomica diThe. La commedia di 10 episodi ambientata a Hollywood debutterà con i suoi primi due episodi il 26 marzo 2025, con un nuovo episodio in uscita il mercoledì successivo fino al 21 maggio. Laè stata acquistata danel 2022.è il protagonistanei panni di Matt Remick, il nuovo capo dei Continentals. La sinossi ufficiale recita così: “Mentre i film lottano per restare rilevanti, Matt e il suo team di dirigenti in perenne lotta combattono le proprie insicurezze mentre si scontrano con artisti narcisisti e signori aziendali nel tentativo di realizzare grandi film. Con i loro tailleur che mascherano il loro infinito senso di panico, ogni festa, visita al set, decisione sul casting, riunione di marketing e premiazione offre loro l’opportunità di un successo scintillante o di una catastrofe che mette fine alla loro carriera.