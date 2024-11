Mistermovie.it - Mister Movie | Monarch Legacy of Monsters Stagione 2, la prima foto anticipa il ritorno a Skull Island

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Warner Bros. e Legendary Television hanno condiviso un primo sguardo alla secondadiof, suscitando curiosità e aspettative tra i fan del Monsterverse. La nuova immagine pubblicata mostra unaiosa strutturain rovina, situata in una foresta lussureggiante che sembra appartenere all’iconicatorna protagonistaSebbene larilasciata non riveli dettagli significativi, l’ambientazione e il contesto suggeriscono chegiocherà un ruolo importante nella seconda. Dopo il finale della, in cui Kong è stato finalmente introdotto nella serie, è lecito aspettarsi che il gigante diavrà maggiore spazio nelle nuove vicende.