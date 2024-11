Oasport.it - LIVE Italia-Ucraina, Amichevole U21 in DIRETTA: Miretti parte titolare!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.27 Ecco le formazioni ufficiali:: Zacchi, Palestra, Bertola, Ghilardi, Turicchia, Casadei, Prati,, Pafundi, Fabbian, Pio Esposito.: Neshcheret, Krupskyi, Kozik, Batahov, Kuzyk, Varfolomieiev, Yatsyk, Fedor, Kvasnytsia, Braharu, Viunnyk.17.26 Buonasera e benvenuti alladiU21.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladiU21,, altro test per gli azzurrini di Nunziata.Nelle 16 sfide del biennio della Nazionalena Under 21, c’è stata una sola nazionale in grado di battere l’: è l’, in una partita del ‘Tournoi Maurice Revello’ conclusa con il risultato di 4-0.Per il commissario tecnico Carmine Nunziata è un’ulteriore occasione per testare i calciatori, prima di rivedersi a marzo quando agli Europei in Slovacchia mancheranno solamente tre mesi.