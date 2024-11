Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 4-3, Europei curling femminile in DIRETTA: mano nulla nell’ottavo end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:16 Lo Deserto posiziona due pietrene nel cuore della casa per avviare questo penultimo e fondamentale end.NONO END10:12 Riesce a fare di meglio l’azzurra! Bocciata pazzesca eche conserva la disponibilità dell’ultimo tiro anche nel prossimo end.10:10 Stefania deve riuscire a introdurre l’ultima stonena tra una selva di guardie per piazzare il punto ed evitare larubata.10:08 Ed invece arriva l’inatteso errore di Constantini, che manca totalmente il draw. Una stone danese a punto prima degli ultimi tiri.10:07 Giulia elimina anche una delle due guardie. Potremmo andare verso una.10:05 Cleaning perfetto di Giulia Zardini Lacedelli. Nessuna stone in casa e soltanto due guardie.10:03 Situazione invariata dopo le giocate di Mathis e Holtermann.