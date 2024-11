Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 0-0, Europei curling femminile in DIRETTA: mano nulla nel primo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:22 Mathis riesce a bocciare la stone danese posta nel cuore della casa liberando la visuale per le prossime giocate.08:21 Doppia bocciata mancata da Elena Mathis ed end che si ingarbuglia per le azzurre.08:19 Una guardia ed una stone in casa giocate da Lo Deserto.SECONDO END08:12 Come prevedibile dalle prime giocate, arriva la0-0.08:10 Si va dunque verso unaquando tocca a Stefania Constantini.08:09 Azzurre che avranno a disposizione l’ultimo tiro. End che scorre via veloce a suon di bocciate.08:07 Novità in casa: da 4 agisce Marta Lo Deserto, che ha preso il posto di Angela Romei.END07:58 Ancora pochi minuti di attesa ci separano dall’inizio di.07:53 Nel pomeriggio Constantini e compagne torneranno sul ghiaccio di Lohja per affrontare l’Estonia.