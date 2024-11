Gaeta.it - L’Aquila: innovazioni tecnologiche nel reparto di cardiologia per la salute del cuore

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’introduzione di tecnologie avanzate neldidell’ospedale delrappresenta un passo significativo nella medicina moderna, in particolare per la prevenzione delle infezioni cardiache. Sotto la direzione del dottor Livio Giuliani, l’ospedale ha avviato l’uso di pacemaker senza fili, un’innovazione che mira a migliorare la qualità di vita dei pazienti, specialmente quelli anziani. Questo articolo esplorerà le ultime novità nel campo della, evidenziando l’importanza di queste tecnologie e i benefici per la.Pacemaker senza fili: un avanzamento innovativoI pacemaker tradizionali, pur essendo efficaci, presentano il rischio di provocare infezioni, complicazione che può rivelarsi grave, soprattutto nei pazienti più fragili.