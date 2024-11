Calciomercato.it - La Juve mastica amaro: Douglas Luiz delude e Rabiot si fa rimpiangere da Giuntoli

Il centrocampista francese protagonista a San Siro contro l’Italia, sotto gli occhi del dirigente dellantusLa Francia stende l’Italia nella super sfida di Nations League e supera gli Azzurri in vetta al girone in vista dei quarti di finale in programma il prossimo marzo.Adrien(LaPresse) – Calciomercato.itIl grande protagonista della serata di San Siro è senza dubbio Adrien, ‘vecchia’ conoscenza del calcio italiano e autore di una doppietta che ha messo al tappeto la nazionale di Spalletti. L’ex centrocampista della, adesso al Marsiglia, dopo soltanto due minuti ha trafitto Vicario per il vantaggio dei francesi, mentre nella ripresa sempre di testa ha concesso il bis che ha blindato il risultato in favore dei ‘Galletti’. Unin grande spolvero, proprio sotto gli occhi di Cristianoche era presente al Meazza per assistere al match tra Italia e Francia.