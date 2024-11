Bollicinevip.com - La complessa separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti

LatraLa denuncia dicontroLa complicata vicenda tracontinua a dominare le pagine dei giornali, riflettendo unache, contrariamente a quanto previsto inizialmente, si sta rivelando sempre più intricata e piena di tensioni. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero,avrebbe sporto denuncia contro il suo ex maritoper “abbandono di minore”. Questo episodio coinvolge la loro figlia più piccola, Isabel, di soli otto anni. Secondo l’accusa, Isabel sarebbe stata lasciata sola in casa durante una serata in cuisi trovava a cena fuori. Le circostanze specifiche restano ancora in fase di accertamento, ma alcune dinamiche sono già emerse.