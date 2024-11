Ilrestodelcarlino.it - Incendio al Gilda di Porto Sant’Elpidio, caccia ai due uomini incappucciati

(Fermo), 20 novembre 2024 - Hanno atteso il momento propizia e, con il favore dell’oscurità, hanno forzato una porta laterale, si sono introdotti nel locale, hanno versato benzina in terra e hanno appiccato il fuoco. E’ accaduto ieri notte a, in via della Cooperazione, e l’ha interessato la discoteca. Erano da poco passate le 4,30 quando duesono entrati in azione per dare fuoco al locale e per poi fuggire probabilmente a bordo di un’auto dove ad attenderli c’era forse un complice. Un residente ha notato il fumo e il bagliore delle fiamme provenire dall’interno dello stabile e ha subito lanciato l’allarme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Fermo con diecie quattro mezzi, tra cui un’autoscala e un’autobotte.