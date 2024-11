Ilfattoquotidiano.it - Gratteri a La7: “Musk? Intromissione inaccettabile, avrà preso troppe ‘vitamine'”. E sul governo Meloni: “Sulla giustizia solo disastri”

come si è permesso di interferire nelle questioni di un altro Stato? Si è giustificato dicendo che non ha incarichi di, ma non è vero, Trump ha già annunciato cosa gli farà fare. Durante la campagna elettorale l’ho visto saltare sul palco di Donald Trump come una cavalletta come quei cantanti rock che prima di esibirsi prendono vitamine. Evidentemente ne ha preseprima di parlare dei magistrati italiani“. È il duro commento del procuratore capo di Napoli, Nicolasortita social di Eloncontro i giudici italiani. Ospite di Otto e mezzo (La7), il magistrato sottolinea: “non si doveva permettere. Quello che ha fatto il presidente della Repubblica è il minimo che poteva fare, è ovvio. E naturalmente ha fatto bene, ci mancherebbe altro. Tutti i politici italiani si dovevano e si devono indignare perché non è accettabile una interferenza del genere“.