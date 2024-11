Dilei.it - Gli uomini preferiscono le ricce, il parere è unanime

Gli occhi sono le specchio dell’anima, dicono. Eppure a guardare il modo in cui ci prendiamo cura dei nostri capelli non si può certo negare che quelli parlano di noi, e anche per noi. Raccontano della nostra personalità, e a volte anche del nostro umore, delle fasi di vita che attraversiamo e anche dei cambiamenti. Quante di voi hanno stravolto il loro hair look dopo la fine di un amore o a seguito di una decisione radicale? Tante, lo sappiamo.E quella chioma che incornicia il nostro viso, a cui tanto teniamo, ha scopi e utilizzi diversi. Non solo ci caratterizza, ci fa sentire più belle e più sicure, ma ci aiuta anche a conquistare il partner. Lo fa quando li spostiamo da un lato, quando li raccogliamo o li lasciamo svolazzare al vento. La vera domanda è: gli piacciamo più lisce o?Una rapida ricerca sul web e una veloce lettura tra i forum, ci confermano che non siamo le uniche a chiedercelo e non solo, ci forniscono anche un’inaspettata risposta.