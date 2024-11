Gaeta.it - Fuochi d’artificio illegali: la tragedia di Ercolano e i rischi connessi all’uso irresponsabile

Facebook WhatsAppTwitter Il tragico incidente avvenuto a, in provincia di Napoli, ha riportato in primo piano i pericoli legatidi, specialmente quelli non autorizzati. Tre giovani hanno perso la vita in un’esplosione causata da botti. Quest’episodio, segnato da un’inaccettabile disattenzione, ha spinto le autorità a richiamare l’attenzione suidi maneggiare esplosivi in ambienti inappropriati.I pericoli deinon regolamentatiIl luogotenente Gaetano Savarese, esperto artificiere dell’Arma dei carabinieri con oltre trent’anni di servizio, non ha esitato a sottolineare l’estrema pericolosità dei. “Basta una piccola disattenzione per trasformare un momento di gioia in”, ha affermato, evidenziando che l’ambiente circostante, carico di polvere da sparo, può rivelarsi letale.