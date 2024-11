Movieplayer.it - Fast & Furious 11: Vin Diesel svela un importante aggiornamento con una foto dal set

Leggi su Movieplayer.it

Un nuovosulla seconda parte diX nelladal set che Vinha diffuso via social media. A sorpresa, la produzione del nuovo capitolo della saga di, l'undicesimo, avrebbe preso il via, almeno a giudicare dall'grafico fornito da Vinsui social media. Tramite la sua pagina Instagram, Vinha condiviso unadal set diX: Part 2, che mostra una Chevrolet Chevelle nera affiancata da un lato da un'altra auto d'epoca e dall'altro da un veicolo con telecamera. Il personaggio di Vin, Dominic Toretto, guidava la Chevy vintage nei precedenti film di, il che lascia intendere che sarebbero in corso alcune riprese degli esterni, in .