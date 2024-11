Sport.quotidiano.net - Dalla Nuova Guinea al debutto con gol: il sogno di Contè

Oumarquasi stentava a crederci quando domenica scorsa a Legnago – appena due minuti dopo il suo ingresso in campo, alassoluto in un campionato professionistico – ha gonfiato la rete con un perfetto diagonale che ha fissato il punteggio sullo 0-3. Un vero e proprioper un ragazzino nato in17 anni fa e arrivato a Ferrara soltanto un mese fa per giocare nella Primavera. La scorsa stagione l’attaccante classe 2007 ha giocato nel settore giovanile del Pisa, venendo utilizzato dalle selezioni Under 17 e Primavera. Il vincolo che lo legava al club nerazzurro però è venuto meno nel corso dell’estate, e la Spal ha fiutato l’affare assicurandoselo con l’obiettivo di farlo maturare nella squadra di Pedriali. In realtà nella Primavera spallina Conté ha giocato col contagocce, esordendo in Coppa Italia col Frosinone e in campionato col Padova tra fine ottobre e inizio novembre.