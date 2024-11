Curling Europei femminili Lohja 2024 | l’Italia travolge l’Estonia e vola in semifinale

Leggi su Sportface.it

E’ grande Italia a, in Finlandia, dove con due turni di anticipofemminile delsi è qualificata per le semifinali degli. Le azzurre, capitanate da Stefania Constantini insieme a Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Marta Lo Deserto, seguire dal tecnico Soren Gran, ha raggiunto l’obiettivo quando ancora il round robin è in corso, questo perché hanno vinto sei delle sette partite fin qui giocate (contro Lituania, Turchia, Ungheria, Norvegia, Danimarca e oggi Estonia), perdendo soltanto contro la Svizzera, campionessa in carica e prima a punteggio pieno. Le azzurre possono ancora sperare di chiudere al primo posto, sfiderebbero la quarta in tal caso, ma possono puntare a difendere il secondo posto già nella sfida diretta contro l’attuale terza, vale a dire la Svezia, prima ancora ci sarà il duello con la Scozia.