Gaeta.it - Cresce l’allerta per il sistema sanitario: il grido d’allarme dei medici a Roma

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un momento critico per ilitaliano, il responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato, fa appello a tutti per affrontare le gravi lacune nella manovra finanziaria attuale. Domani, D’Amato si unirà aie al personalein Piazza S.S. Apostoli aper sostenere le richieste di miglioramenti e risorse necessarie. La situazione si fa sempre più complessa, con una popolazione che invecchia e unche mostra segni di cedimento.L’urgenza di un intervento concretoLa recente manovra finanziaria è stata definita da D’Amato come “del tutto insufficiente” a rispondere alle necessità del nostroNazionale.viene lanciata in vista di una situazione che può essere paragonata a uno tsunami. Quest’ultimo è il risultato della combinazione fatale tra lante carenza di personale e l’inevitabile aumento della spesa sanitaria dovuto all’inevitabile invecchiamento della popolazione.