Cosa c’è in gioco nel nuovo test di Starship di Musk

Appuntamento a questa sera, 19 novembre, dove il vettoredi SpaceX dovrebbe partire con il suo sesto volo di. Programmato per decollare da Boca Chica, Texas, tra le 23:00 e le 23:30 (ora italiana), il razzo più potente mai costruito punta a spingersi ancora oltre nella sperimentazione tecnologica. L’obiettivo? Non solo perfezionare la riutilizzabilità completa del sistema, ma ancheare manovre cruciali che rappresentano passi chiave verso l’orbita e, in futuro, verso la Luna e Marte.Dopo il successo del quinto, che ha visto il primo stadio Super Heavy catturato al volo dai bracci della torre di lancio, questa nuova missione si concentra principalmente sul secondo stadio, la navicella. Disegnata per trasportare fino a cento passeggeri, latenterà una riaccensione del motore Raptor in condizioni di microgravità: una manovra fondamentale per future operazioni orbitali.