Cop29 delusa, dal G20 nessun segnale positivo

Ladi Baku comincia la giornata con la delusione per il mancatovenuto dal G20 di Rio de Janeiro. Si sperava in una dichiarazione politica che impegnasse le grandi potenze economiche ad un aumento degli aiuti ai paesi in via di sviluppo contro gli effetti del cambiamento climatico. Dal summit invece è uscita solo una dichiarazione generica sulla "necessità di catalizzare e incrementare gli investimenti da tutte le fonti e i canali per colmare il divario di finanziamento delle transizioni energetiche a livello globale, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo". E i capi di Stato e di governo riaffermano "che quest'ultimi devono essere sostenuti nella loro transizione verso basse emissioni di carbonio", con l'impegno a "facilitare i finanziamenti a basso costo per loro".impegno concreto ad aumentare i fondi per gli aiuti, come chiedono i paesi vulnerabili a Baku.