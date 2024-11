Ilveggente.it - Colombia-Ecuador, qualificazioni Mondiali: tv, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per leai prossimi. Dove vederla, probabilie pronosticiDue squadre divise solamente da tre punti in classifica: la, terza in classifica, è davanti all’nelle. Sono messe bene, c’è da dirlo, e non dovrebbero avere problemi a raggiungere l’obiettivo, però manca molto tempo ancora per la chiusura, quindi servono punti. A entrambe.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itLe due squadre arrivano a questa partita con uno spirito diametralmente opposto: i padroni di casa hanno perso contro l’Uruguay, mentre gli ospiti hanno distrutto la Bolivia, quattro a zero senza possibilità di commento. E, in generale, è proprio l’che arriva da quattro risultati utili di fila quindi evidentemente sta molto bene.