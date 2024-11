Gaeta.it - Campagna blue movember a napoli: visite gratuite per la prevenzione del tumore della prostata

Facebook WhatsAppTwitter Lasi presenta come un’importante iniziativa di sensibilizzazione edel, rivolta alla popolazione maschile. A, la ASL1 Centro ha scelto di partecipare attivamente a questa causa, offrendo a uomini sopra i cinquant’anni la possibilità di usufruire di. L’iniziativa si svolgerà il 21 novembre presso il Presidio Ospedaliero San Paolo, dove l’Unità Operativa Complessa di Urologia, diretta dal dottor Dario Del Biondo, sarà a disposizione per controlli mirati.Dettagli dell’iniziativa e modalità di partecipazioneLesi terranno il giovedì 21 novembre dalle 8:30 alle 12:30 presso l’ambulatorio n. 5 di Urologia, situato al piano 0 dell’Ospedale San Paolo a. È importante che i partecipanti, maggiori di cinquant’anni, portino con sé un esame del PSA per una valutazione più accurata.