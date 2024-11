Thesocialpost.it - Bologna, capotreno aggredito sulla tratta Porretta-Pianoro. Due denti rotti, colpevole in fuga

Violenza a bordo del treno regionale a. Ieri pomeriggio, 18 novembre, undi 50 anni è statomentre chiedeva il biglietto a un giovane passeggerolinea, nel Bolognese. Il ragazzo lo ha colpito con violenza, facendogli perdere due, per poi darsi alla.Leggi anche: Agrigento, l’ex bidello Mosè Micchichè cade dal balcone e muoreIl treno Trenitalia-Tper è stato fermato alla stazione di Vergato. La corsa è stata cancellata, causando disagi anche per i due treni successivi. Il, ferito e sotto shock, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’Ospedale diper le cure necessarie.Ladel responsabileI carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno raccolto le testimonianze dei passeggeri. Hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per ificare l’aggressore, descritto come un minorenne già noto alle forze dell’ordine.