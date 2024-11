Lanazione.it - Arti e Giovanisì, al via il tour in camper per raccontare opportunità e servizi per impiego

Arezzo, 19 novembre 2024 –, al via ilinperperÈ pto sabato scorso da Lucca ildi, che attraverserà in 65 tappe tutta la Toscana per incontrare studentesse, studenti e persone in cerca di lavoro. Si chiama “in. In viaggio per il tuo domani”. Sarà unche fino a ottobre 2025 faranno insieme a bordo di uninsieme l’Agenzia regionale toscana per l’e il progetto regionale per l’autonomia dei giovani. “Quest’anno – spiega il presidente Giani – racconteremo sia ledel progetto regionale per l’autonomia dei giovani, sia iche offre la nostra rete regionale dei Centri per l’, ormai sempre più diffuso ed efficiente”. “– aggiunge - ci aiuta a rendere concreto il nostro obiettivo di portare le istituzioni fuori dalle proprie mura, facendo conoscere ciò che la Regione fa, e il successo negli scorsi anni deltestimonia che il viaggio delè un’occasione utilissima e preziosa per diffondere informazioni sulle politiche regionali”.