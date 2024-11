Thesocialpost.it - Arezzo, si ferma a soccorrere un automobilista e viene travolto: morto 84enne

Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo di 84 anni ha perso la vita dopo essere intervenuto perdue ragazze coinvolte in un incidente stradale a San Zeno, nel comune di, nel pomeriggio di lunedì 18 novembre. Mentre prestava assistenza, è statoda un’auto in transito che non lo ha notato.L’incidente si è verificato intorno alle 16:10, all’ingresso dello svincolo della Due Mari, dove l’automobile delle due giovani, di 23 e 18 anni, si è ribaltata e ha terminato la sua corsa in un fosso, circondata dalla vegetazione. Pare che la ragazza al volante abbia perso il controllo del veicolo per ragioni ancora sconosciute.Da quanto si è riusciti a ricostruire, l’anziano ha assistito all’intero episodio, scendendo dalla sua auto per verificare la situazione e offrire aiuto. Purtroppo, non si è accorto dell’arrivo di un’altra auto, che lo ha investito fatale.