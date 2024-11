Bergamonews.it - Accademia Carrara, minoranze all’attacco: “Situazione preoccupante”, la sindaca: “Scelta di responsabilità”

Bergamo. Le dimissioni della direttrice artistica dell’Martina Bagnoli arrivano in Consiglio Comunale, causa un ordine del giorno urgente presentato dalla Lista Pezzotta con primo firmatario proprio l’ex candidato sindaco Andrea Pezzotta. “C’è forte preoccupazione per quello che è successo – così il capogruppo -. Basta leggere il curriculum dell’ex direttrice per rimanere impressionati. Una luminare, che ci ha lasciato troppo in fretta. Mi hanno molto colpito le dichiarazioni dell’assessore alla Cultura Sergio Gandi che ritiene normale’ il fatto che abbia presentato le dimissioni, peccato che è la seconda volta che accade. Daffra prima, dopo un anno di lavoro, e Bagnoli ora, a soli otto mesi dall’assegnazione dell’incarico, si sono trovate in conflitto con l’istituzione, scegliendo di abbandonare l’incarico.