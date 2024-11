West Ham pronto a vendere 54 volte nazionale il giovane del Manchester City si è schierato come sostituto

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:Secondo quanto riferito, la star delHam Lucas Paquetà potrebbe essere sull’orlo di un ritorno shock in Brasile a gennaio. Paquetà è arrivato allo stadio di Londra per 36,5 milioni di sterline più supplementi (secondo BBC Sport) nell’estate del 2022 e si è rapidamente affermatoun giocatore chiave.Ad oggi, il 54brasiliano ha registrato 15 gol e 14 assist in 97 presenze in tutte le competizioni, inclusi un gol e quattro assist per aiutare ilHam a vincere la Uefa Conference League del 2023.Ma in questa stagione, la forma di Paquetà è crollata, con i tifosi frustrati da una serie di prestazioni letargiche.Ciò non sorprende, dato che il 27enne sta attualmente combattendo contro le accuse di gioco d’azzardo che potrebbero addirittura vederlo bandito a vita dal calcio se ritenuto colpevole.