Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2024 ore 15:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 18 NOVEMBREORE 15.20 GINA PANDOLFOBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE IN ESTERNA CODE TRA LE USCITELAURENTINA E TUSCOLANAIN INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA E DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA SALARIAPRIMI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI A TOR CERVARA IN USCITACI SPOSTIAMO SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, IN DIREIZONE LADISPOLI ATTENZIONE PER UN INCIDENTECAMBIAMO ARGOMENTO, I CANTIERISULLA-TARQUINIA CHIUSO IL CASELLO DI CERVETERI LADISPOLI PER CHI PROVIENE DAFINO ALLE ORE 16 DEL 20 DI NOVEMBRESEMPRE PER LAVORI, MA CI SPOSTIAMO SULLA UMBRO LAZIALE RESTA CHIUSO IL TRATTO TRA BAGNI DI TIVOLI E E LO SVINCOLO VETRALLA, IN FASCIA ORARIA 10.