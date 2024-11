Liberoquotidiano.it - Urso: "Pro Loco ruolo fondamentale per identità sociale, storica e culturale dell'Italia"

Roma, 16 nov. - (Adnkronos) - “Le Prosvolgono un, peraltro peculiare, all'del nostro Paese, valorizzando al meglio le realtà locali, che sono la forza del Made in Italy, così come viene percepito nel mondo, l'eccellenza di ciò che è realizzato in ogni comuneno, frutto di storia e di cultura produttiva e. Per questo all'internoa Legge Quadro sul Made in Italy, abbiamo valorizzato l'industriae creativa, con risorse che servono a svilupparle nel territorio". Così Adolfo, ministroe Imprese e del Made in Italy, all'assemblea'Unpli, Unione Nazionale Prona, a Roma, un'occasione per fare il punto sul lorostrategico e sul contributo offerto alle comunità locali. "Abbiamo finanziato le associazioni locali che intendono far riconoscere le indicazioni geografiche, i manufatti artigianali e industriali, così come è accaduto negli ultimi vent'anni, con grande successo per l', per le indicazioni geografiche alimentari.