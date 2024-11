Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 18-11-2024 ore 15:10

dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Ucraina c’è la svolta di biden e sia le armi a lungo raggio contro il territorio Russo i missili parleranno da soli commenta ziletti attacco Russo Largo raggio contro le infrastrutture energetiche ucraine morti e feriti droni missili ucraini finiscono contro belgorod neanche sul Garda 110 i morti Evola per la tribù americana tre resti per il Bengala sulla Resistenza diventa Ciao C’è anche un generale ucciso dalle bombe anche la stella del calcio libanese Celine haidar che cambiamo ancora argomento e andiamo a parlare di elezioni regionali in Emiliagna e Umbria locale tra maggioranza e Caponago affluenza in calo urne aperte che oggi fino alle 15 subito dopo comincerà lo sfoglio in pochi alle urne Ma si spera di arrivare almeno al cinquanta per cento vero e proprio mai si tratta e teglie Proietti in Umbria e tra Ugolini e De Pascale in Emiliagna Staremo a vedere cosa accade grande tennis ieri sinner 1 finale fritte per 6464 l’altoatesino ha vinto il torneo senza perdere neanche un 7 non accadeva dal 1986 quando Ci riuscì Ivan Lendl per il calcio Nations League Italia Francia finisce una tre grazie alla doppietta di Radio te la tua rete di Vicario i gol di Cambiasso i transalpini passano in vantaggio dopo i soldi due minuti e conducono i giochi per l’intera gara viaggiando gli azzurri in testa alla classifica a quota abbiamo cercato di forzare la partita e non siamo riusciti a trovare gli spazi il commento di Spalletti è tutto anche per questa edizione Buona giornata e buon proseguimento di ascolto restate in compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa