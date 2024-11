Thesocialpost.it - Trump jr: “Biden vuole la Terza Guerra Mondiale prima che mio padre entri alla Casa Bianca”

Leggi su Thesocialpost.it

DonaldJr. ha accusato il presidente uscente degli Stati Uniti, Joe, di voler scatenare la. Secondo il figlio di The Donald, il presidente uscente sta tentando di portare il mondo al conflitto globaleche suo, Donald, possa assumere il suo incarico e “creare la pace”. L’accusa è stata lanciata su X subito dopo che laha autorizzato l’Ucraina a utilizzare missili a lungo raggio contro obiettivi militari all’interno della Russia. Una decisione che ha suscitato forti reazioni internazionali.La Decisione die la Risposta della CinaIl via libera di Washington all’uso di missili a lungo raggio, come gli Atacms, da parte di Kiev rappresenta una nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. La mossa è stata sollecitata dal governo ucraino.