Ricordate Flora Canto a Uomini e Donne? Chi corteggiava e che anno era?

oggi è conosciuta dal grande pubblico per essere la moglie di Enrico Brignano, nonché la madre dei suoi figli, ma in passato la showgirl è stata uno dei volti del conosciutissimo, programma di Maria De Filippi. In cheha partecipato? Chino i protagonisti della trasmissione all’epoca?Leggi anche:, moglie di Enrico Brignano: sapevate chefidanzata con un conduttore famosissimo?, molti anni fa, ha cercato l’anima gemella nello studio della famosa trasmissione di Canale 5. Oggi è una dellepiù affermate nel mondo dello spettacolo italiano e la sua carrinello showbiz è iniziata proprio grazie alla storia con un altro stimato conduttore. Ma di chi stiamo parlando?: chinello studio dinello studio diha corteggiato a lungo il famoso Filippo Bisciglia! Poco dopo l’inizio della loro relazione, però, quello che oggi conosciamo come il conduttore di Temptation Island, è stato chiamato a partecipare a una vecchia edizione del Grande Fratello.