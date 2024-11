Unlimitednews.it - Oppi “Contro la disinformazione è importante il pre-bunking”

MILANO (ITALPRESS) – L’iniziativa “A dire il vero” lanciata da Pfizer per promuovere la comunicazione responsabile, l’informazione giornalistica corretta e il pre-rispetto ai temi di ambito medico-scientifico è partita già da un anno e mezzo. “L’idea è quella di non limitarci al de, quindi fare il fact checking sulle notizie che possono essere false o fuorvianti, ma cercare di mettere in moto, appunto l’attività di pre-, promuovendo un’alfabetizzazione mediatica sui temi della salute. In questo modo, aiutiamo le persone ad avere quel senso critico per decifrare potenziali fake news e avere gli strumenti per trovare la verità”. Così Biagio, External Communications Director di Pfizer Italia, a margine della conferenza “Fake off, spegniamo la”, organizzata da Havas Pr a Milano, durante la quale diversi esperti del settore si sono confrontati sui temi delle false notizie e della comunicazione responsabile.