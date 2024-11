Linkiesta.it - Le zattere dell’oligarca di Putin sbarcano a Venezia

Nel cuore della lagunana, in Dorsoduro, aprirà i battenti il prossimo 23 novembre, la Scuola “Piccola” che come recita il comunicato stampa sarà «uno spazio non-profit per la ricerca e la formazione continua nel campo espanso delle arti contemporanee. Il programma si sviluppa attraverso progetti espositivi, committenze, residenze e borse di ricerca, laboratori, seminari, eventi discorsivi e performativi, con un approccio metodologico che integra le diverse linee di azione per favorire influenze reciproche tra i formati di studio, produzione e fruizione. Aperto alle ricerche di operator? culturali provenienti da tutto il mondo, Scuola Piccolarivolge in particolare le sue attività alle comunità artistiche che vivono, studiano e operano nella città di».Nonostante lo schwa nel comunicato, e malgrado il progetto di Irene Calderoni, curatrice autorevole già in forze alla prestigiosa Fondazione Sandretto Re Rebaudengo che ha sempre fatto della parità e dell’inclusione una mission centrale del suo lavoro, i soldi per questa interessante iniziativa provengono dal portafogliorusso pluri sanzionato Leonid Mikhelson, proprietario del colosso energetico del gas Novatek (secondo per indotto solo a Gazprom), che già animava con la sua fondazione VAC una istituzione dell’arte contemporanea con sede a Mosca e una filiale italiana, denominata “V-A-C-”, l’omonimo palazzo, sede della nuova scuola e di molte mostre, un luogo che prima dell’invasione russa dell’Ucraina su larga scala del 2022 era un polo culturale molto attivo.