Metropolitanmagazine.it - Labbra effetto peluche? Ci pensa Maybelline con la sua nuova SuperStay Teddy Tint

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’è forse tra le poche texture che ci mancavano da provare sulle. Riprende il trend dellepoco pigmentate e opache tipico dei make-up coreani, decisamente un mondo a parte rispetto allee super pigmentate. E a soddisfare l’esigenza di unvellutato sulleci hatocon la sua: un prodotto no transfer ma confortevole, che promette idratazione e resistenza. Laè il prodotto perfetto per l’inverno con il suoCi sono dieci colorazioni da scegliere, che vanno da colori prettamente autunnali, a colori più freddi. La tonalità che più si è vista su Tik Tok è “Keep it Cozy”, una sfumatura di marrone super di tendenza questa stagione. Il colore è modulabile: si può giocare con una sfumatura più naturale o gradiente, o dare unpiù “bold” con una seconda passata.