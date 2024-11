Iltempo.it - "In nessun modo". Netanyahu dice no alla tregua a Gaza: favorirebbe Hamas

Il primo ministro israeliano Benjaminha ribadito il suo rifiuto di qualsiasi accordo dinella devastataperché, a suo avviso, permetterà solo addi rimanere al potere una volta terminata l'offensiva militare. «L'unica cosa chevuole è un accordo per la fine della guerra e il ritiro delle forze israeliane dStriscia diper poter rimanere al potere. Non sono disposto a farlo in alcun», ha dichiaratoCommissione Affari Esteri e Difesa della Knesset (Parlamento israeliano), secondo quanto trapelato dai media locali. Secondo i media ebraici Ynet e The Times of Israel, il leader israeliano ha affermato chesta cercando di approfittare delle «pressioni» a cui è sottoposto il governo per ottenere un accordo dipiù favorevole, cosa che non accadrà.