Heidelberg Materials, acquisito un nuovo impianto di calcestruzzo a Fara Gera d'Adda

, il brand che in Italia ha raccolto l’eredità dei marchi Italcementi e Calcestruzzi, hadal gruppo Tecnostrade (famiglia Deponti) di Treviglio undi.Le imprese del triangolo Bergamo, Treviglio e Milano avranno, quindi, unpunto vendita di, che si integra con quelli presenti a Calcinate e a Cassano(MI).Il valore aggiunto di questoè la vicinanza con la cementeria di Calusco, sempre del gruppo, che fornirà il cemento sostenibile e certificato, materia prima per la produzione del.Con questa acquisizione salgono a 28 gli stabilimenti dipresenti in Lombardia, tra cementerie, impianti di produzione di, cave e centri di distribuzione a conferma di un servizio capillare in tutta la regione al servizio della clientela.