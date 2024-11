E quei primi momenti con Matteo Giunta | Lui mi ha resistito finché ha potuto L’ha tirata a morte! Ci ho messo mesi e mesi per abdicare

Leggi su Pettegolezzicelebrita.com

Federica Pellegrini brilla a Dancing with the StarsFederica Pellegrini, ex campionessa di nuoto trentaseienne, sta incantando il pubblico di Dancing with the Stars. Irradiando energia e sicurezza, Pellegrini ha accolto questa nuova sfida con entusiasmo, mostrando il suo talento in pista.Un omaggio all’amore e al supportoDurante l’ultima puntata, Federica ha dedicato un’esibizione sentita a suo marito,. La routine, sulle note di All of Me di John Legend, è stato un momento profondamente personale perl’atleta. Parlando del suo percorso, ha condiviso:“Senza, non mi sarei unita a Dancing with the Stars. Questa canzone è speciale per noi, è la nostra canzone. Questa esperienza mi ha dato la possibilità di riprendermi un po’ di tempo per me stessa emi ha supportato in ogni fase del percorso”.