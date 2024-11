Quifinanza.it - D-day a Piazza Affari: stacco cedole impatta sull’indice FTSE MIB

Leggi su Quifinanza.it

E’ di nuovo D-day per, dove oggi numerose società oggi staccano la cedola del dividendo, in molti casi anche anticipando la distribuzione del 2025. In tutto sono 17 le società che quotano ex-cedola, di cui una decina fanno parte del paniere principaleMIB. Per tutte il pagamento è fissato per mercoledì 20 novembre 2024.L’impattoL’impatto dellodelle, che viene decurtato direttamente dal valore del titolo, non è di poco conto, perché è pari all’1,22%principaleMIB. In seguito a questo effetto oggi l’indice dei titoli guida perde l’1,52%, mostrando una performance peggiore degli altri indici ewuropei.Le Blue-Chip alle prese con loSono dieci società delMIB che oggi staccano la cedola del dividendo . Si tratta in gran parte di acconti sul dividendo 2025.