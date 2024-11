Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Gyokeres, Amorim e il possibile futuro allo United: “Prima lo Sporting”

2024-11-17 20:58:51 Il CdS:Tutti pazzi per Viktor. L’attaccante della Svezia, protagonista con loing Lisbona e la sua nazionale, ha finora messo a segno 23 gol in 18 partite ufficiali per un totale di 54 reti realizzate nel 2024. Intervenuto ai microfoni di Fotbollskanalen,ha spiegato: “È molto triste chesia andato al Manchesterma, ovviamente, capiamo la sua decisione. Ha significato molto per me, mi ha dato l’opportunità di giocare e mi ha fatto crescere tanto. Ora non vediamo l’ora di lavorare con il nuovo allenatore”.: “Io con? Non c’è fretta”ha poi aggiunto: “Seguirlo al Manchester? Lì ha già diversi attaccanti, quindi vedremo. Non è qualcosa a cui sto pensando. Ovviamente voglio giocare tutta la stagione con loing.