Sport.quotidiano.net - Calhanoglu, sospiro di sollievo. Escluse lesioni all’adduttore. L’Inter in attesa di nuovi esami ma il giocatore resta in Turchia

Un altro stop, anche se non sarà di lungo periodo. Hakanconosce il suo corpo e appena ha sentito “pizzicare“ l’adduttore sinistro si è fermato,ndo fuori da-Galles una volta giuntovallo. Ieri i primi, che hanno escluso una defezione importante. Sicuramente il regista non sarà a disposizione di Vincenzo Montella per la sfida che attende domani la nazionale turca in casa del Montenegro, anche se al momento il centrocampista è rimasto in nazionale per le prime terapie del caso. Va però verificato se e quando potrà essere schierato da Simone Inzaghi, che sabato prossimo alle 15 riprenderà il cammino in campionato alla guida del, sfidando l’Hellas Verona a domicilio. Improbabile che il centrocampista possa essere rischiato, saranno prese le dovute precauzioni anche in vista di Inter-Lipsia del martedì successivo in Champions League.