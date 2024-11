.com - Calcio / Il 27 novembre a Roma la parola fine per la ‘questione’ Alma Fano – Jesina

Il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia ha fissato l’udienza per le ore 13 dove si discuterà del ricorso del club leoncello in terzo e ultimo gradoJESI, 182024 – Siamo giunti al traguardo.Il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia, avvocato Vito Branca, ha fissato la prossima sessione di udienze della Sezione da lui presieduta, che si terrà in data 272024, a partire dalle ore 13.00, per discutere ed esaminare tra le altre cose anche il ricorso della.Ricorso presentato in data 31 ottobre 2024, dalla A.S.S.r.l. contro il Comitato Regionale Marche FIGC-LND, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Federazione Italiana Giuoco(FIGC) e l’Juventus1906 S.r.l. per l’annullamento della decisione dei vari organi circa la richiesta del club leoncello che sostanzialmente aveva chiesto la non ammissione dell’in Eccellenza e, come conseguenza, di inserire nel massimo campionato Marche la