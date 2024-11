Dilei.it - BPCO, malattia che lascia senza fiato, perché fumare è pericoloso

Respirare? Facile. Tanto che nemmeno ce ne accorgiamo. Ma quando si manifesta la dispnea, ovvero ci rendiamo conto di respirarequesto atto naturale diventa difficile, così come quando manca il.. Allora ci rendiamo conto di cosa voglia dire il benessere di bronchi e polmoni. E non solo per chi soffre di asma.di malattie respiratorie croniche si ammalano moltissime persone.A ricordarlo sono gli esperti presenti a Milano per il Congresso Nazionale della Società Italiana di Pneumologia (SIP – IRS). Sotto la lente d’ingrandimento ci sono appunto le patologie respiratorie, che rappresentano la terza causa di morte dopo quelle cardiovascolari e oncologiche, anche a causa dell’invecchiamento della popolazione e degli effetti nocivi dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici ed anche e soprattutto del fumo da tabacco.