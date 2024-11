Romadailynews.it - Ucraina: Xi, posizione e azioni della Cina sempre giuste e chiare

Lima, 17 nov – (Xinhua) – Lae lesulla questione dell’sonostate, ha detto ieri il presidente cinese Xi Jinping al presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Laconduce la shuttle diplomacy e la mediazione per promuovere i colloqui di pace, fa ogni sforzo per la pace e si impegna per la de-escalation, ha dichiarato. Xi ha fatto queste dichiardurante il suo incontro con Biden a margine del 31esimo incontro dei leader economici dell’APEC a Lima, in Peru’. (Xin) Agenzia Xinhua