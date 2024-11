Lapresse.it - Sharlock Holmes 3, ci sarà davvero? Ecco cosa ha detto Jude Law

Leggi su Lapresse.it

L’attore due volte nominato agli OscarLaw ha raccontato a The Playlist che potrebbero esserci novità su ‘3‘.Durante l’intervista,Law ha parlato di idee riguardanti una trama basata sui viaggi nel tempo. Ha indicato che il film ha preso una nuova direzione e dispone di una “nuova sceneggiatura”, come riporta The Playlist. Riguardo al piano iniziale che prevedeva l’inclusione dei viaggi nel tempo, Law ha commentato: “Accidenti, sì, è interessante. Il piano si è evoluto nel corso di quanti anni sono passati ora, probabilmente quasi dieci anni.”Ha continuato affermando: “C’è una grande volontà di realizzarlo”.Queste dichiarazioni suggeriscono che, nonostante le sfide e i ritardi, c’è ancora un forte desiderio tra i principali membri del cast e della produzione di portare avanti il progetto di ‘Sherlock3’.