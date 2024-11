Ilrestodelcarlino.it - Serpini: "A Gubbio serve umiltà"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La striscia positiva di 3 gare (7 punti), il +7 sulla zona playout e la situazione d’emergenza che vive ilsono tre pericolose distrazioni nella testa del Carpi che oggi (ore 17,30) scende in Umbria. E nella conferenza pre gara mister Cristianbatte subito sul tasto della concentrazione. "Non abbiamo fatto nulla – le sue parole – solo alcune buone prestazioni ma la testa torna sempre a Pesaro, appena ci si rilassa si fa male, siamo pronti a fare un’altra gara di spessore col massimo dell’. Ci stiamo concentrando molto sulla prestazione e i risultati sono una conseguenza. La cosa positiva è che siamo in crescita, se non facciamo i presuntuosi abbiamo ancora tanti margini, perché alcuni giocatori che fin qui hanno dato un contributo "normale" possono diventare importanti".